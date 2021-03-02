Общество

«Подстрочник» с Юрием Алексеевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель фонда «Достоверная история», известный псковский журналист и краевед Юрий Алексеев.

Темы патриотизма, исторической памяти, итогов Великой Отечественной войны — центральные в жизни современной России. С недавних пор краеугольным камнем тут стал вопрос исторической правды и искажения истории. Кто же выиграл Вторую мировую — мы или американцы? Готовился ли Сталин сам напасть на Германию? Подобных вопросов в последние годы было поднято очень много. Еще больше написано разного рода публицистики. Отделить зерна от плевел тут непросто. Как жил Псков в годы войны? И нужен ли Псковской области музей оккупации? И может ли история быть достоверной?

Подробнее об этом с гостем студии поговорили ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.