Общество

Новый детский сад появится на улице Коммунальной в Пскове к декабрю

Закладка первого фундаментного блока будущего детского сада состоялась сегодня на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов и представитель генеральной подрядной организации Анатолий Палкин заложили монетку в основание нового дошкольного учреждения.

Отметим, дошкольное учреждение будет вмещать 120 детей. Детсад будет построен в рамках национального проекта «Демография». Завершить работы планируется в декабре текущего года.