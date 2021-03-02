Общество

Нагрузка на судей в Псковской области выросла в 2020 году

Годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области состоялось 3 марта. В нем принял участие губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на совещании были подведены итоги работы региональной судебной системы в прошлом году и определены приоритетные задачи на текущий период.

В первую очередь глава региона поблагодарил судейский корпус за работу в 2020 году, который для всех был особенно напряженным и продуктивным. Михаил Ведерников отметил, что доверие граждан к судебной системе растет с каждым годом, и все больше людей обращаются за защитой своих прав и интересов. «В крайне непростых условиях противодействия пандемии вы доказали свой профессионализм, обеспечив непрерывность, беспристрастность и высокое качество своей работы. Поэтому мы со своей стороны используем все возможности для обеспечения достойных условий вашего труда», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В частности, глава региона напомнил, что при всех экономических и финансовых сложностях, впервые за несколько лет были увеличены зарплаты секретарей судебных участков и введены дополнительные технические должности на наиболее загруженных участках. На 2,7 млн рублей увеличено финансирование почтовых отправлений и на 1,2 млн рублей - материально-техническое обеспечение. Кроме того, выделены более 8 млн рублей на интеграцию программного комплекса «Мировые судьи» с автоматизированной системой Федеральной службы судебных приставов России.

По словам Михаила Ведерникова, это значительно снизило бумажную нагрузку на судей, и сделало многие процессы одновременно и проще, и дешевле. Всего в 2020 году объем финансирования деятельности мировых судей превысил 90 млн рублей. В итоге принятые меры уже позволили улучшить кадровый вопрос, который ранее стоял остро, заметил глава региона и выразил надежду на дальнейшее укрепление достигнутых результатов.

Затем за заслуги в укреплении законности правопорядка в сфере экономической деятельности на территории региона судье в почетной отставке Арбитражного суда Псковской области, члену совета судей Псковской области Ирине Радионовой Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора. Еще пять мировых судей региона были отмечены благодарственными письмами администрации области.

В ходе совещания о результатах работы судейского корпуса доложил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Он отметил, что прошлый год был непростым. Это связано в том числе с начальным этапом функционирования кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что повлекло за собой изменение алгоритмов работы в целом и корректировку судебных практик.

«Несмотря на сложности, мы справились со всеми задачами, обеспечив гласность и справедливость правосудия. Деятельность судов получила высокую оценку главы государства Владимира Путина в ходе годового совещания в Верховном суде», - отметил председатель Псковского областного суда и поблагодарил коллег за ответственный и добросовестный труд.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своем выступлении также положительно оценил работу региональных судебной системы в прошлом году. Особое внимание он обратил на качественную подготовку кадров. Выражая благодарность судьям за профессиональные показатели, Александр Котов вручил пяти мировым судьям региона почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов.

Добавим, по итогам 2020 года в районные и городские суды и участки мировых судей поступило свыше 172 тысяч дел и материалов, что на 22,5 тысячи дел больше по сравнению с прошлым годом. Большая часть судебных производств завершена. Нагрузка на одного федерального судью в регионе составила 38,5 дел и материалов, на мирового - 289, рост составил 24% и 11% соответственно.