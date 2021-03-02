Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Льготные кредиты от ПСБ
О социальной активности бизнеса
счет за воду - оплати задолженность без пени
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 02.03.2021 15:402 Как псковичи квартирных мошенников гоняли 03.03.2021 16:530 Конкурс брайлистов пройдет в Пскове 03.03.2021 15:490 Осознанные покупки: интернет в помощь 03.03.2021 15:290 Юрий Алексеев рассказал о новом подходе к изучению партизанской истории Псковской области 03.03.2021 15:240 Нагрузка на судей в Псковской области выросла в 2020 году 03.03.2021 14:520 Псковская женщина: дожить до 8 марта
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 25.02.2021 07:3710 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Нагрузка на судей в Псковской области выросла в 2020 году

03.03.2021 15:24|ПсковКомментариев: 0

Годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области состоялось 3 марта. В нем принял участие губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на совещании были подведены итоги работы региональной судебной системы в прошлом году и определены приоритетные задачи на текущий период.

В первую очередь глава региона поблагодарил судейский корпус за работу в 2020 году, который для всех был особенно напряженным и продуктивным. Михаил Ведерников отметил, что доверие граждан к судебной системе растет с каждым годом, и все больше людей обращаются за защитой своих прав и интересов. «В крайне непростых условиях противодействия пандемии вы доказали свой профессионализм, обеспечив непрерывность, беспристрастность и высокое качество своей работы. Поэтому мы со своей стороны используем все возможности для обеспечения достойных условий вашего труда», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В частности, глава региона напомнил, что при всех экономических и финансовых сложностях, впервые за несколько лет были увеличены зарплаты секретарей судебных участков и введены дополнительные технические должности на наиболее загруженных участках. На 2,7 млн рублей увеличено финансирование почтовых отправлений и на 1,2 млн рублей - материально-техническое обеспечение. Кроме того, выделены более 8 млн рублей на интеграцию программного комплекса «Мировые судьи» с автоматизированной системой Федеральной службы судебных приставов России.

По словам Михаила Ведерникова, это значительно снизило бумажную нагрузку на судей, и сделало многие процессы одновременно и проще, и дешевле. Всего в 2020 году объем финансирования деятельности мировых судей превысил 90 млн рублей. В итоге принятые меры уже позволили улучшить кадровый вопрос, который ранее стоял остро, заметил глава региона и выразил надежду на дальнейшее укрепление достигнутых результатов.

Затем за заслуги в укреплении законности правопорядка в сфере экономической деятельности на территории региона судье в почетной отставке Арбитражного суда Псковской области, члену совета судей Псковской области Ирине Радионовой Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора. Еще пять мировых судей региона были отмечены благодарственными письмами администрации области.

В ходе совещания о результатах работы судейского корпуса доложил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Он отметил, что прошлый год был непростым. Это связано в том числе с начальным этапом функционирования кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что повлекло за собой изменение алгоритмов работы в целом и корректировку судебных практик.

«Несмотря на сложности, мы справились со всеми задачами, обеспечив гласность и справедливость правосудия. Деятельность судов получила высокую оценку главы государства Владимира Путина в ходе годового совещания в Верховном суде», - отметил председатель Псковского областного суда и поблагодарил коллег за ответственный и добросовестный труд.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своем выступлении также положительно оценил работу региональных судебной системы в прошлом году. Особое внимание он обратил на качественную подготовку кадров. Выражая благодарность судьям за профессиональные показатели, Александр Котов вручил пяти мировым судьям региона почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов.

Добавим, по итогам 2020 года в районные и городские суды и участки мировых судей поступило свыше 172 тысяч дел и материалов, что на 22,5 тысячи дел больше по сравнению с прошлым годом. Большая часть судебных производств завершена. Нагрузка на одного федерального судью в регионе составила 38,5 дел и материалов, на мирового - 289, рост составил 24% и 11% соответственно.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 434 человека
03.03.2021, 16:530 Конкурс брайлистов пройдет в Пскове 03.03.2021, 16:450 В регионе наблюдается рискованная погода для псковских аграриев — Николай Романов 03.03.2021, 16:420 Эстонец умер после прививки вакциной AstraZeneca 03.03.2021, 16:400 Анна Садовникова может возглавить ТИК города Пскова
03.03.2021, 16:360 Выставка «Демонология нашего района» откроется в Пскове 03.03.2021, 16:260 Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в ПсковГУ 03.03.2021, 16:060 В России вырос внутренний спрос на минеральные удобрения 03.03.2021, 15:590 «Экопром» поставит контейнеры на оборудованные площадки в Палкинском районе
03.03.2021, 15:550 Около 12 км нового барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области 03.03.2021, 15:520 Новые формы сбора доказательств по уголовным делам предложил ввести Путин 03.03.2021, 15:490 Осознанные покупки: интернет в помощь 03.03.2021, 15:460 Шесть псковских фермеров смогут получить грант «Агростартап» в 2021 году
03.03.2021, 15:410 Опубликован режим работы музейных объектов в Пскове в праздничные дни 03.03.2021, 15:330 Кража кастрюль и скороводок привела псковича за решетку 03.03.2021, 15:310 Николай Романов: Моя любимая фишка — сравнивать нашу работу с соседями 03.03.2021, 15:290 Юрий Алексеев рассказал о новом подходе к изучению партизанской истории Псковской области
03.03.2021, 15:240 Нагрузка на судей в Псковской области выросла в 2020 году 03.03.2021, 15:182 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 03.03.2021, 15:050 Началась трансляция пресс-конференции с Николаем Романовым 03.03.2021, 14:558 Три человека попали в больницу после взрыва в лаборатории ПсковГУ
03.03.2021, 14:520 Псковская женщина: дожить до 8 марта 03.03.2021, 14:510 Огуречный цепень обнаружен у кошки в Псковской области 03.03.2021, 14:490 Путин призвал бороться с ксенофобией и защищать интересы россиян на рынке труда 03.03.2021, 14:480 Водитель «Мицубиси» пострадала в ДТП под Островом
03.03.2021, 14:400 Новый детский сад появится на улице Коммунальной в Пскове к декабрю 03.03.2021, 14:290 22 года тюрьмы получил пскович за убийство и поджог квартиры на Владимирской 03.03.2021, 14:160 «Подстрочник» с Юрием Алексеевым. ВИДЕО 03.03.2021, 14:144 В Псковской области усилят контроль за соблюдением санитарных правил в ТЦ
03.03.2021, 14:112 В России намерены ужесточить наказание за угрозы в адрес полицейских 03.03.2021, 14:010 Псковичка одержала победу на этапе кубка России по ралли 03.03.2021, 13:560 Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию 03.03.2021, 13:490 Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области
03.03.2021, 13:422 Порховский закладчик отправится на 7,5 лет в исправительную колонию 03.03.2021, 13:390 Александр Нестерук озабочен распространением коронавируса в Эстонии 03.03.2021, 13:370 Солнечную и прохладную погоду обещают синоптики псковичам 8 марта 03.03.2021, 13:310 Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
03.03.2021, 13:270 Две автопарковки появятся в Тямше и Родине 03.03.2021, 13:250 В Псковской области планируют встретить Масленицу 03.03.2021, 13:250 Падкой на сыр псковичке грозит лишение свободы 03.03.2021, 13:231 Михаил Ведерников предложил разрешить подросткам посещать торговые центры без взрослых
03.03.2021, 13:230 Педагогу из Пскова присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» 03.03.2021, 13:200 Псковский губернатор считает нецелесообразным смягчать ограничения по COVID-19 03.03.2021, 13:091 За кражу туй в Жидиловом Бору пскович отработает почти 300 часов 03.03.2021, 13:060 Работы по прочистке труб начали на улице Алехина в Пскове
03.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с историком Юрием Алексеевым 03.03.2021, 13:030 Минкульт соберет информацию о реальных зарплатах работников в городах и селах 03.03.2021, 12:520 Пскович предложил решение проблемы с подтопленной дорогой к лицею №21 03.03.2021, 12:381 Более 30 кубометров мусора ежедневно убирают с улиц Пскова
03.03.2021, 12:280 «Псковский гигант» выступит на первенстве страны по боксу 03.03.2021, 12:090 Фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь» проводят в Пскове 03.03.2021, 12:000 Псковичам покажут онлайн лучшие короткометражки со всего мира 03.03.2021, 11:550 Миллион рублей направят на ремонт школьного спортзала в Острове
03.03.2021, 11:410 Две женщины обратились в больницу после тройного ДТП на Коммунальной в Пскове 03.03.2021, 11:303 В Гдове более двух месяцев не могут похоронить труп женщины 03.03.2021, 11:240 В Пскове наградили победителей конкурса «Душа земли Псковской» 03.03.2021, 11:200 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 173
03.03.2021, 11:093 Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов о социальной ответственности бизнеса 03.03.2021, 11:030 «Подстрочник»: Нужен ли Псковской области музей оккупации? 03.03.2021, 10:540 Спортсменки из Псковской области установили мировые рекорды по зимнему плаванию 03.03.2021, 10:460 Пскович с ножом напал на пожилого мужчину в Новосокольниках
03.03.2021, 10:410 В течение недели Псков планируют полностью очистить от мусора 03.03.2021, 10:370 ПСБ снизил ставку льготного кредитования для малого и среднего бизнеса 03.03.2021, 10:230 Дорожный знак «Дети» потребовала установить прокуратура в Пустошке 03.03.2021, 10:080 В России внедрят стандарты all inclusive
03.03.2021, 10:040 Пьяного мужчину сняли с «Ласточки» в Псковской области 03.03.2021, 09:570 Стружанин получил условный срок за оскорбление полицейского 03.03.2021, 09:480 Задолженность по зарплате в Псковской области снизилась на 80 млн рублей 03.03.2021, 09:370 Кражу с территории фермы раскрыли полицейские в Дновском районе
03.03.2021, 09:280 Виски и коньяк пытался вынести пскович из магазина 03.03.2021, 09:260 Телефонный мошенник лишил пожилую псковичку сбережений 03.03.2021, 09:160 Мошенники начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг» 03.03.2021, 09:000 Почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта
03.03.2021, 08:580 Самовозгорание груза в автомашине произошло в Невельском районе 03.03.2021, 08:510 В Италии обнаружили не поддающуюся вакцинам мутацию коронавируса 03.03.2021, 08:373 Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове 03.03.2021, 08:270 В МВД отказались от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.