Общество

Николай Романов рассказал, из-за чего псковичи жалуются на сельхозпроизводителей

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции 3 марта рассказал, какие жалобы в основном поступают в адрес сельхозпроизводителей, работающих на территории псковского региона.

По его словам, основная часть жалоб поступает от местных жителей, которых не устраивают перспективы строительства каких-либо объектов сельского хозяйства. «Многие местные жители, особенно дачники, не хотят никаких перемен на территории, где живут. Им нравятся заросшие поля: "пусть будет так, и больше ничего не надо". Их волнует только свое спокойствие», - заметил Николай Романов.

Подобные жалобы поступают фактически изо всех районов, где развивается животноводство и растениеводство. «Мы говорим, убеждаем, но убедить трудно. В некоторых случаях можно быть и порезче, но приходится политкорректно доказывать людям то, что в советские времена вообще не надо было доказывать», - добавил председатель комитета.