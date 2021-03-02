Общество

Конкурс брайлистов пройдет в Пскове

Конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля пройдет в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Конкурс «Мы постигаем мир прикосновеньем» ежегодно собирает инвалидов по зрению Псковской области. Соревнования по чтению проходят в трех номинациях: «Дети» (5-16 лет), «Молодежь» (17-35 лет) и «Старшее поколение» (от 36 лет).

Каждый участник конкурса должен за три минуты прочитать как можно больше слов. При оценке результатов учитывается скорость, правильность, выразительность устной речи и количество прочитанных слов. В соревновании примут участие ученики 2-11 классов специальной (коррекционной) школы №7, изучающие систему Брайля на уроках, и читатели старшего поколения.

Члены жюри определят победителей и вручат им ценные подарки.