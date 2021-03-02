Скидка на лечебные программы действует для псковичек в Центре доктора Бубновского

Центр доктора Бубновского поздравляет всех женщин с наступающим праздником и дарит подарки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, для женщин 2-9 марта действует скидка 20% на лечебные программы занятий.
Акция распространяется на новых и действующих клиентов. Подробности можно узнать по телефону +7 (8112) 797-003.⠀
Центр доктора Бубновского в Пскове - это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.
Проблемы, которые решает Центр доктора Бубновского:
А также:
«Бесплатная первичная консультация при покупке программы занятий! Здоровье в движении! Ждем вас в нашем центре!» - добавили в центре.
Контактная информация:
Адрес: Иркутский переулок, 2, спортивно-развлекательный парк «Простория».