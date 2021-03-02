Общество

Скидка на лечебные программы действует для псковичек в Центре доктора Бубновского

Центр доктора Бубновского поздравляет всех женщин с наступающим праздником и дарит подарки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, для женщин 2-9 марта действует скидка 20% на лечебные программы занятий.

Акция распространяется на новых и действующих клиентов. Подробности можно узнать по телефону +7 (8112) 797-003.⠀

Центр доктора Бубновского в Пскове - это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.

Проблемы, которые решает Центр доктора Бубновского:

межпозвонковая грыжа;

межпозвонковая грыжа поясничного отдела;

грыжа шейного отдела позвоночника;

боли в плече, руке, шейном отделе, головные боли, головокружения;

острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас).

А также:

подагра - лечение болей в стопе;

остеопороз и нарушение чувствительности конечностей при остеохондрозе;

болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит);

артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);

ревматоидный полиартрит;

коленный сустав;

плечевой сустав;

плоскостопие у детей и взрослых;

сколиоз.

«Бесплатная первичная консультация при покупке программы занятий! Здоровье в движении! Ждем вас в нашем центре!» - добавили в центре.

Контактная информация:

+7 (8112) 797-003;

+7 (981) 350-30-03.

Адрес: Иркутский переулок, 2, спортивно-развлекательный парк «Простория».