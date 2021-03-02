Общество

Псковские росгвардейцы провели учения с сотрудниками МЧС

Противопожарная тренировка с привлечением специалистов регионального МЧС прошла в управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Пожарный расчет и личный состав отработали действия при пожаре, уточнили алгоритм действий по сохранению документов и материальных ценностей. Кроме того, росгвардейцы получили навыки взаимодействия дежурной службы управления с подразделениями пожарной охраны, эвакуации личного состава из здания и проверки готовности нештатного пожарного расчета к ликвидации возгорания до прибытия пожарных.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с планировочными особенностями здания. В случае возникновения пожара это позволит ликвидировать его в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также уделили особое внимание эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован вспыхнувшим огнем, добавили в ведомстве.