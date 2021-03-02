Общество

Псковский облсовпроф и Специализированная служба Пскова подписали коллективный договор

Псковский облсовпроф и Специализированная служба Пскова подписали коллективный договор 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Заключение договора стало возможным после длительных коллективных переговоров и заседаний трехсторонних, отраслевых комиссий. «Именно благодаря долгой плодотворной работе найден консенсус с социальными партнерами», - отметили в пресс-службе.

«Высоко оцениваю работу профсоюзного комитета и председателя профкома Бориса Курбатова, – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. – Благодарю за понимание, помощь и поддержку руководителя МКУ города Пскова "Специализированная служба" Сергея Федорова. Отдельно хочу отметить положительную роль в данном процессе координатора городской трехсторонней комиссии Александра Коновалова, который максимально погрузился в проблематику и с самого первого дня был на стороне профсоюза, на стороне работников предприятия. Итог – люди в еще большей степени защищены, получили дополнительные социальные гарантии. Будем работать дальше в части реализации отраслевого соглашения и последующего совершенствования договора. Вместе у нас обязательно все получится!»

Подписание коллективного договора состоялось на территории предприятия. В работе также принимал участие заместитель председателя облсовпрофа Андрей Стегний.

Работников Специализированной службы Пскова отметили благодарностями обкома профсоюза жизнеобеспечения «За вклад в развития профсоюзного движения».