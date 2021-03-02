Общество

Псковский губернатор принял участие в межрегиональном уроке мужества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в межрегиональном онлайн-уроке мужества «Стоявшие насмерть», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Патриотическое мероприятие было посвящено подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Трансляция урока мужества прошла сразу на нескольких интернет-платформах. Состоялись прямые включения школ, Суворовских военных училищ, кадетских классов и корпусов Тульской, Рязанской, Архангельской, Смоленской, Вологодской, Московской областей. В прямом эфире российские школьники и студенты смогли пообщаться с военнослужащими и ветеранами боевых действий. Кроме того, на уроке был представлен уникальный фото- и видеоматериал, в том числе из личных архивов десантников 6-й роты.

Во время урока мужества в прямой эфир вышли командование Воздушно-десантных войск России, руководство Министерства просвещения РФ, депутаты Государственной Думы, военнослужащие гарнизонов, представители общественных военных организаций, родственники погибших бойцов и свидетели событий тех лет.