Общество

Ввоз цветов в Россию через границу в Псковской области вырос почти в 18 раз

Ввоз цветов в РФ через границу в Псковской области за январь-февраль 2021 составил 144 млн штук. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олег Емцев.





По его словам, в 2020 году за аналогичный период через границ в регионе было ввезено лишь 8 млн цветов и горшечных растений. Таким образом, объем ввоза вырос в 18 раз. «В начале февраля ввоз был на уровне 50 автомобилей с цветами в день, потом, к 23-25 февраля, он увеличился до 90 машин, затем - до 150 машин, и мы были вынуждены оперативно отреагировать... Сейчас уже, ближе к празднику (8 марта – ред.), идет снижение: за 2-3 марта пришло только 17 автомобилей с цветочной продукцией», - сказал Емцев.



При этом, по его словам, через границу в Петербурге и Ленобласти за январь-февраль 2021 года было ввезено 4,3 млн штук цветов, что в 4 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.



В целом же, подчеркнул и.о. руководителя управления, в 2020 году ввоз цветочной продукции через Петербург и Ленобласть снизился в пять раз по сравнению с 2019 годом - со 143 млн штук до 28 млн штук. «Не было возможности перемещаться, дарить букеты и радовать друг друга», - посетовал он.



В основном цветы в Санкт-Петербург, Ленобласть и Псковскую область везут из Эквадора, США, Коста-Рики, Нидерландов, Колумбии, Израиля, Италии, Испании, Гватемалы и Мексики, сообщил Емцев. Ассортимент составляют розы, хризантемы, герберы, тюльпаны, альстромерии, зелень для букетов - гипсофила и папоротники, а также горшечные растения: орхидеи, антуриум, каланхоэ и розы.



Правительство Ленинградской области, в свою очередь, сообщает, что около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз к Международному женскому дню отправили в торговые сети производители региона. Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на шести агропредприятиях области. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 млн штук роз, план на 2021 год - 35,2 млн штук роз.