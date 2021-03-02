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Общество

Совет муниципальных образований подвел итоги года и переизбрал главу ассоциации

03.03.2021 18:01|ПсковКомментариев: 0

Промежуточные итоги работы подвела Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области». Ежегодное отчетное мероприятие с учетом эпидемиологических ограничений на этот раз прошло в режиме видео-конференц-связи. К главам районов обратились губернатор Михаил Ведерников и председатель Собрания депутатов Александр Котов. После отчетных вопросов члены ассоциации переизбрали руководящие органы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Губернатор Михаил Ведерников начал обращение с благодарности в адрес председателя объединения Валентины Понизовской «за серьезную системную, взвешенную и плодотворную работу».

По словам главы региона, за минувшие два года ассоциация укрепила свой статус партнера органов государственной власти в сфере развития местного самоуправления. «Вместе нам удалось реализовать достаточно много значимых проектов», - отметил Михаил Ведерников и выделил в качестве примера изменение структуры заработной платы муниципальных служащих. С учетом ограниченных возможностей регионального бюджета решение было непростым, однако, позволило не только повысить зарплату на достойный уровень, но и выстроить систему, аналогичную уровню государственной службы.

Еще один совместный проект региона и ассоциации - разработка государственной программы развития местного самоуправления. «Это не просто декларативный документ, а серьезная программа, обеспеченная достаточно большим финансированием. В этом году на нее заложено более 50 млн рублей», - обратил внимание Михаил Ведерников и уточнил, что в указанную сумму включены 5 млн рублей на повышение квалификации муниципальных служащих. Запрос на проведение обучающих курсов поступил от председателя ассоциации Валентины Понизовской в ходе сессии областного Собрания депутатов.

Губернатор отметил активную работу членов ассоциации по поддержке территориальных органов самоуправления. «За два года из разрозненных инициатив мы собрали полноценное движение, которое охватывает все районы области», - подчеркнул Михаил Ведерников. Сумма поддержки проектов ТОСов за этот период выросла с 3,5 до 20 млн рублей.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в продолжение заседания присоединился к благодарностям в адрес Валентины Понизовской.

«У нас был непростой период. Он связан не только с распространением коронавирусной инфекции, но, прежде всего, с важными задачами, которые приходится решать муниципалитетам в ежедневном режиме. Зачастую они связаны не только с полномочиями, которые определены законодательством, но и со всеми вопросами, с которыми обращаются жители», - отметил спикер.

По мнению Александра Котова, ассоциация является действенным инструментом, чей потенциал используется пока не в полной мере. «Конечно, надо, прежде всего, ставить общие проблемы, которые характерны для всех городов и районов - их у нас достаточно, и предлагать при этом реальные пути решения, чтобы совместно с губернатором, органами исполнительной власти, депутатами областного Собрания добиваться необходимого результата», - отметил Александр Котов.

Председатель регионального парламента обратился к главам с предложением не дожидаться конца года, когда бюджет региона на предстоящий период подготовлен и внесен в законодательный орган. По словам спикера, вопросами межбюджетных отношений нередко приходится заниматься в последний момент, в спешке, когда уже сложно что-то изменить в сверстанном документе. «Я вас призываю к планомерной работе в течение всего календарного года. Будем вместе искать возможности совершенствования межбюджетных отношений, вашего более значительного участия в региональных программах», - предложил Александр Котов.

Спикер отметил внимательную заинтересованность со стороны губернатора Михаила Ведерникова к работе глав муниципалитетов и желание оказывать помощь. «Понятно, что не всегда удается найти возможности для достаточного финансирования, но вы всегда можете быть уверены, что точечная поддержка будет вам оказана», - отметил участие главы региона Александр Котов и заверил, что законодательный орган так же всегда готов внимательно реагировать на проблемы муниципалитетов оперативным внесением изменений в областные законы и непосредственным участием депутатов.

В продолжение темы адресной помощи муниципалитетам Михаил Ведерников сообщил главам о том, что буквально сегодня подготовлен документ, в котором определены источники финансирования для части ранее обозначенных вопросов. 101 млн направят на решение первоочередных проблем в сфере ЖКХ, строительство ФОКОТов, ремонт мостов, школ и на другие приоритетные цели.

По общему решению членов Ассоциации «Совет муниципальных образований» Валентина Понизовская продолжит руководить объединением в течение следующего срока. Напомним, эту должность глава Красногородского района занимает с 5 марта 2019 года.

Фото пресс-служб регионального парламента и администрации Псковской области

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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