Псковским школьникам предлагают побороться за звание амбассадора своего региона

Всероссийский образовательно-туристический конкурс видеороликов для школьников «Страна открытий» проводит Мостуризм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по туризму Псковской области.
«У школьников появилась уникальная возможность раскрыть свой потенциал в создании видеороликов, стать амбассадорами своего региона и представить вдохновляющий видеоконтент на туристическом сервисе RussPass», - сообщают организаторы мероприятия.
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Для участия в конкурсе необходимо снять видео о своих любимых местах в родном регионе и выложить в социальную сеть «TikTok» с хештегами #странаоткрытий #названиегорода.
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Прием работ продлится с 9 марта по 11 апреля. Всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса.
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Главный приз мероприятия — участие в инновационном образовательно-туристическом проекте «Город открытий», наставничество от «топовых» блогеров, призы от партнеров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона.