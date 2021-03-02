Общество

В Пскове отмечается рост рецидивной преступности

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Александр Коновалов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, о состоянии рецидивной преступности на территории Пскова рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову по охране общественного порядка Алексей Ильин. Он отметил увеличение в этом году рецидивной преступности, в первую очередь преступления совершаются лицами, состоящими на учете.

Также Алексей Ильин рассказал о профилактических мероприятиях, которые проводятся и с несудимыми, и с несовершеннолетними, и с состоящими на учете лицами. Начальник уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН России по Псковской области Мария Цебро в свою очередь сообщила, что уровень повторной преступности среди ранее осужденных лиц остался прежним.

В данном вопросе решено продолжить мероприятия по посещению лиц, состоящих на учетах, рейдовые мероприятия, а также индивидуально-профилактическую работу с лицами из группы риска.

Далее Мария Цебро в рамках своего доклада отметила положительные результаты взаимодействия УФСИН России по Псковской области с отделами полиции города Пскова при проведении профилактических мероприятий в отношении лиц, осужденных без лишения свободы. Взаимодействие структур по реализации профилактики и контроля за поведением лиц, осужденных без изоляции от общества, будет продолжаться с привлечением к этому членов народных дружин города Пскова.

Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год подвел инженер комитета по делам ГО и ЧС администрации города Пскова Анатолий Ожигин. По данному проекту были разработаны 3 подпрограммы: профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков», противодействие коррупции, противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту. Финансирование программы составило более 8 млн рублей.

В ходе реализации программы был организован подростковый профильный лагерь «Юный спецназовец», проведены мероприятия, посвященные дню памяти жертв ДТП, акции по противодействию наркомании и актуализации здорового образа жизни, а также создан центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, было выплачено денежное поощрение членам народных дружин и впервые осуществлено страхование жизни и здоровья членов народных дружин.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Леньшин в своем докладе сообщил, что на территории Пскова с начала года произошло 42 пожара, в которых погибло 5 человек. Основной причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем. Андрей Леньшин отметил, что продолжаются рейдовые мероприятия по проверке и информированию лиц группы риска.