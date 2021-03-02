Общество

С 4 марта подростки смогут посещать псковские ТРК без сопровождения родителей

В Псковской области скорректировано положение указа губернатора о запрете на нахождение несовершеннолетних в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Изменения глава региона внес сегодня, 3 марта, по итогам совещания оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

В частности, скорректировано положение указа о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции о запрете на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.

С 4 марта без законных представителей в ТРК нельзя будет находиться гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

При этом руководству ТРК, согласно указу губернатора, предписано не допускать на территорию несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.

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Напомни, точечное ослабление на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участники совещания поддержали изменения в соответствующий указ.