С 4 марта подростки смогут посещать псковские ТРК без сопровождения родителей

В Псковской области скорректировано положение указа губернатора о запрете на нахождение несовершеннолетних в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Изменения глава региона внес сегодня, 3 марта, по итогам совещания оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.
В частности, скорректировано положение указа о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции о запрете на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.
С 4 марта без законных представителей в ТРК нельзя будет находиться гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
При этом руководству ТРК, согласно указу губернатора, предписано не допускать на территорию несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих.
Напомни, точечное ослабление на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участники совещания поддержали изменения в соответствующий указ.