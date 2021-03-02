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Псковский губернатор поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя правительства РФ с 55-летием. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«От всей души поздравляю премьера с этой знаменательной датой! С Михаилом Владимировичем мы знакомы давно. Из личного опыта общения и сотрудничества могу сказать, что он очень сильный руководитель, который глубоко вникает в рабочие вопросы, блестяще оперирует данными и имеет большой опыт успешной перезагрузки федеральных процессов», - отметил губернатор.

По его словам, как глава правительства Михаил Мишустин оказывает значительную, принципиально важную помощь всем регионам, в том числе, Псковской области.

«Это особенно ярко проявляется в рамках реализации нацпроектов и противодействии коронавирусу. Можно с уверенностью сказать, что без такой поддержки правительства и лично премьер-министра мы бы прошли 2020 год с куда большими потерями», - добавил Михаил Ведерников.

«Поздравляю Михаила Владимировича с праздником и желаю сил, терпения, крепкого здоровья, и чтобы все планы реализовывались так, как они были задуманы», - пожелал губернатор Псковской области.

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Напомним, Михаил Мишустин 18 февраля посетил с рабочим визитом Псковскую область. Он побывал на территории особой экономической зоны «Моглино» и на площадке строящегося «социального городка». Наиболее актуальные для региона вопросы рассматривались на рабочей встрече главы правительства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.