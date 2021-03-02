Общество

Псковичке удалось добиться выездной консультации окулиста для отца-ветерана

Комитет по здравоохранению Псковской области прокомментировал обращение псковички, которая пожаловалась на сайте губернатора на невозможность вызвать врача-окулиста на дом для ее отца, который не может передвигаться, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам автора обращения, она не смогла добиться выездной консультации окулиста для ветерана Великой Отечественной войны 1926 года рождения, который два года назад перенес инсульт и является лежачим.

«С деменцией. Практически неконтактный. В данный момент у него возникла проблема с глазами. Я вызывала участкового терапевта (из 1-й поликлиники на Кузнецкой). Доктор прописал лечение и сказал, что нужна консультация окулиста. И вот тут начались трудности. В 1-й поликлинике в вызове окулиста на дом отказали. Аналогичный ответ я получила в госпитале ветеранов войн», - описала ситуацию дочь ветерана.

Чтобы узнать права лежачего больного на осмотр узким специалистом на дому, она обратилась в территориальный фонд ОМС по Псковской области.

«В ответ мне посоветовали искать частные клиники и решать вопрос на платной основе. Я обзвонила семь медицинских центров города Пскова. Никто подобной услуги не оказывает. И так, мы имеем парадоксальную ситуацию: пока застрахованное лицо в состоянии самостоятельно добраться до врача, оно получит квалифицированную медицинскую помощь. Когда это лицо становится лежачим больным, оно автоматически право на эту помощь теряет. Как же так?», - посетовала псковичка.

По ее признанию, ей приходится лечить отца самостоятельно, ориентируясь на советы из Интернета. «Очень боюсь, что могу причинить ему вред. Я уверена, что мы со своей проблемой не одиноки. Как мне быть в этой ситуации? Кто нам поможет?», - спросила автор обращения.

В областном комитете по здравоохранению заверили, что с родственниками ветерана уже связались специалисты и согласовали план ведения пациента.

«Завтра, 4 марта, будет осуществлен выезд на дом врача терапевта и фельдшера для забора анализов. В ближайшее время будет осуществлен выезд врача окулиста на дом к пациенту. Так же родственникам будет предложена госпитализация и при необходимости паллиативное лечение», - добавили в профильном комитете.