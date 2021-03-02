Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Псковской области

В Псковской области на восьмой неделе 2021 года (с 22 февраля по 28 февраля) заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19,6 % и составила 56,65 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 3547 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 54,1 %. По Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не зарегистрировали.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 7,6 % и составила 90,95 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 1913 случаев.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже порогового уровня по населению в целом на 13,5%. В областном центре ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не зарегистрировали.

За неделю число госпитализаций выросло на 8,1%, госпитализировали 40 человек (+3 человека). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1 %.