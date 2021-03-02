Общество

В Великих Луках состоялся круглый стол в рамках проекта «ПолитСтартап»

В Великих Луках состоялся круглый стол в рамках проекта «ПолитСтартап», который собрал молодых людей, активно занимающихся общественной деятельностью. Вели мероприятие депутаты великолукской городской думы фракции «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении партии.

В начале круглого стола каждый его участник представился и рассказал о своей общественной деятельности. Затем молодым людям предложили поразмышлять на тему: «Если бы я был депутатом». «В ходе дискуссии ребята интересно мыслили и было отрадно видеть, что не у всех кругозор ограничен бульварным чтивом и пошлыми ток-шоу. По мнению молодежи, сегодня народный избранник должен обладать следующими качествами: честный, настойчивый и ответственный», - отметили в отделении партии.

Кроме того, многие из ребят представили свою депутатскую программу, которая включала реконструкцию зон отдыха, строительство развлекательных, молодежных центров и полезные дела на благо великолучан.

«Депутаты "Единой России" уверены, что такие встречи необходимы и они продиктованы повесткой дня. Ведь не бывает готовых политиков, гражданская позиция нарабатывается с молодости. И то, что у нынешних студентов она есть, не может не радовать», - рассказали в партии.

В ближайшем будущем молодежь при помощи опытных наставников намерена на примере Великих Лук ознакомиться с работой внутрипартийного голосования и узнать, как идет подготовка к выборам.