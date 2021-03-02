Общество

Сотрудники МЧС показали журналистам убежище на случай ЧС

Пресс-тур в защитное сооружение одного из объектов города провели сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области. Они рассказали, как устроено убежище и для чего оно предназначено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сооружение позволяет обеспечить размещение сотрудников объекта в течение нескольких суток. Для этого убежище оборудовано системами вентиляции и вытяжки, энергоснабжения, связи. В помещениях установлены спальные места, что позволяет укрываемым лежать и сидеть. При подготовке защитного сооружения к приему людей будет проведена закладка продуктов питания, питьевой воды. Помимо помещений, в которых размещаются укрываемые, в убежище есть комнаты для хранения средств защиты и продуктов, фильтровентиляционная, дизель-генератор, санузел», - рассказали в управлении МЧС.

Там также отметили, что защитные сооружения поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению.