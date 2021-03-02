Общество

«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Псковской области

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Псковской области. В рамках проекта любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Новые люди»

«Жители страны предлагают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам поступают сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Идеи жителей Псковской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 13 апреля Псков планирует посетить представитель центрального штаба партии и лично пообщаться с авторами проектов.

Руководитель регионального отделения «Новых людей» в Псковской области Александр Борский рассказал, что большинство заявок в регионе подают студенты.

«Особенно те, кто уже задействован в различных молодежных организациях и структурах, - отметил представитель «Новых людей». - Предложения касаются абсолютно разных сфер: образование, благоустройство города, экология. Еще есть время, чтобы подключиться к нашему масштабному марафону и реализовать свою идею, пусть даже самую безумную, но действительно нужную и важную для людей».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оставить заявку до 12 марта на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

В отборе проектов примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, победителей наградят.