Общество

«Путь моховиков» продолжат благоустраивать в Полистовье

Экологическую тропу «Путь моховиков» вблизи деревни Гоголево Локнянского района продолжат благоустраивать в Полистовском заповеднике в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Зимой проводилась подготовка к дореконструкции тропы. В этом году планируется уложить настил на протяжении всего маршрута для более комфортного передвижения и сохранения растительного мира тропы.

Кроме того, на протяжении зимы сотрудники отдела охраны Полистовского заповедника ежедневно занимались патрулированием территории, обновили предупреждающие аншлаги. За это время не выявили ни одного нарушения в охранной и заповедной зонах Полистовья.

Зимой государственные инспекторы отдела обеспечения помогали проводить работу на снегомерных маршрутах. Также были плановые выезды по замене аккумуляторов в фотоловушках на двух болотных островах – Двугорбом и Волчьем.

Помимо выездных мероприятий, инспекторы провели калибровку и установку метеорологического оборудования на территории научно-технической базы заповедника.

В сфере туризма все инспекторы продолжали вести работы по благоустройству туристского кластера в деревне Ручьи, расположенной на берегу регионального памятника природы – озера Полисто, и продолжали принимать непосредственное участие в проведении экскурсий на зимних маршрутах.

Также в зимний период инспекторы проводили техническое обслуживание всего автопарка Полистовского заповедника: болотоходов, снегоходов, легковых автомобилей и катеров. «Привели в порядок пожарное оборудование и инвентарь, ведь впереди еще один непростой период – время весенних палов травы», - добавили в заповеднике.