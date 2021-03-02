Общество

В Псковской области COVID-19 унес жизни еще двух человек

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 175. За минувшие сутки, 3 марта, в регионе зарегистрировано 2 смертельных случая COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 марта, в Псковской области выявили 90 случаев заражения COVID-19, всего — 32 тысячи 336. Выздоровели 155 человек. За все время наблюдений от новой инфекции избавились 21 тысяча 373 человека.

За весь период специалисты в регионе провели 282 тысячи 957 исследований на коронавирус, в том числе 1441 тест сделали за минувшие сутки.