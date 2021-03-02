Общество

Псковскую молодежь зовут на экскурсию по кладбищу 12 марта

Краеведческая экскурсия по Дмитровскому кладбищу города Пскова (Плехановский посад, 74) состоится 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Экскурсантам расскажут не только об известных захоронениях, но и присутствующих на территории архитектурных памятниках.

Время сбора – 16.00. На экскурсию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Для записи необходимо обратиться к методисту молодежного центра. Первые 20 человек, которые быстрее всех запишутся, гарантированно попадут на мероприятие.

Экскурсию организует духовно-нравственное направление Псковского городского молодежного центра.