Общество

В псковский ОМОН требуются сотрудники

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.