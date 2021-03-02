В псковский ОМОН требуются сотрудники

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, отметили в управлении.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам (8112) 62-05-69 (8112) 66-61-12.