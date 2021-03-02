Общество

Осужденные подготовят землянки к международной встрече «Курган Дружбы»

Осужденные из исправительной колонии №6 подготовят землянки к дате проведения международной встречи «Кургана Дружбы» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе рабочей встречи представители администрации района и ИК-6 обсудили возможность изготовления на территории исправительного учреждения срубов землянок, которые станут атрибутом предстоящей встречи российских, белорусских и латвийских ветеранов Великой Отечественной войны на территории мемориального комплекса.

Представитель администрации района оценил опытный образец, предлагаемый в качестве примера сруба землянки, и он устроил его по внешнему виду и качеству.

По итогу встречи участники предварительно договорились об изготовлении первых срубов. Этот заказ позволит обеспечить работой троих осужденных.