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Общество

Фестиваль «Папа, мама, я — рыболовная семья» проходит на льду Псковского озера

06.03.2021 09:46|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль по зимней рыбалке «Папа, мама, я — рыболовная семья» проходит сегодня, 6 марта, в деревне Молочково Печорского района, на территории базы отдыха «Лукоморье». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Ка уточнили организаторы мероприятия, в последний раз семьи рыболовов встречались на льду реки Великой у Мирожского монастыря в Пскове в 2018 году. После этого фестиваль несколько раз отменялся, так как не было «нормальной зимы».

«Такие мероприятия сложно планировать заранее, поскольку ледовая обстановка постоянно меняется. Поэтому и в этом году мы не можем точно сказать, как пройдет фестиваль и сколько команд мы ожидаем», - рассказали в спорткомитете. По предварительной оценке, на фестиваль приедут около 25 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Порхова, Дно и других районов области. Регистрация участников пройдет прямо на месте соревнований с 11:00 до 11:30.

Команда-победитель фестиваля получит кубок, кроме того, всех призеров наградят медалями. На фестивале уже традиционно делают «расширенный пьедестал». Команды, занявшие 1-6 места, получат сертификаты на приобретение рыболовных товаров в одном из магазинов Пскова.

В рамках фестиваля также пройдет конкурс по скоростному бурению лунок, его победитель тоже получит награду. Приз организаторы предусмотрели и за самую большую пойманную рыбу.

На берегу для участников соревнований подготовят стол с угощениями, среди которых — ух и несколько «кулинарных сюрпризов». Для детей аниматоры подготовили развлекательную программу.

Соревнования начнутся в 12:00 и продлятся два часа.

Теги: #печорский район #зимняя рыбалка #фестиваль #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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