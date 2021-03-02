Общество

Глава Минобороны потребовал организовать вакцинацию работников призывных комиссий

Работники призывных комиссий должны пройти вакцинацию или иметь антитела. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

1 апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооруженные силы планируется направить 122 тыс. человек.

Как сообщил министр обороны, в 2020 году органы военного управления и военные комиссариаты приняли беспрецедентные меры, которые позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были укомплектованы необходимым медицинским имуществом.

В пунктах сбора, приема и отправки личного состава, имущества соблюдался строгий масочный контроль, проводилась усиленная дезинфекция. Призывникам выдавались средства индивидуальной защиты. По прибытии в воинские части все новобранцы проходили двухнедельный карантин.

«Накопленный опыт необходимо использовать и в этом году. Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва. К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19», — дал указание глава военного ведомства.

Помимо этого, Сергей Шойгу поставил задачу военным комиссариатам организовать дистанционное изучение призывников, осуществлять психологический отбор в соответствии с новыми методиками и рекомендациями (2021 года). «Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву», — добавил глава военного ведомства.