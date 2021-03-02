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Общество

Многодетная псковская семья выиграла суд по предоставлению бесплатного участка

04.03.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Многодетная семья псковичей Тимофеевых через суд добилась выделения положенного им по закону бесплатного земельного участка. Соответствующее решение вынес суд апелляционной инстанции 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Тимофеевы - родители троих несовершеннолетних детей. Согласно областному законодательству, они имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность.

В июне прошлого года супруги обратились в органы исполнительной власти с просьбой передать им один из земельных участков в черте города, но под формальным предлогом получили необоснованный, как они сочли, отказ. Буквально через несколько дней стало известно, что данный участок был предоставлен в собственность другому гражданину.

«Мы настаивали именно на этом участке, в районе Силово-Медведово, - рассказала Екатерина Тимофеева. - Потому что сами недалеко живем, планируем построить там дом. И не хотим менять детям ни школу, ни детский сад. Тем более мужу надо к 8 утра на работу в другой конец города».

В итоге суд вынес решение в пользу семьи Тимофеевых.

Теги: #многодетные семьи #ОМСУ #земельные споры
Источник: Псковская Лента Новостей
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