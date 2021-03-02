Общество

Многодетная псковская семья выиграла суд по предоставлению бесплатного участка

Многодетная семья псковичей Тимофеевых через суд добилась выделения положенного им по закону бесплатного земельного участка. Соответствующее решение вынес суд апелляционной инстанции 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Тимофеевы - родители троих несовершеннолетних детей. Согласно областному законодательству, они имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность.

В июне прошлого года супруги обратились в органы исполнительной власти с просьбой передать им один из земельных участков в черте города, но под формальным предлогом получили необоснованный, как они сочли, отказ. Буквально через несколько дней стало известно, что данный участок был предоставлен в собственность другому гражданину.

«Мы настаивали именно на этом участке, в районе Силово-Медведово, - рассказала Екатерина Тимофеева. - Потому что сами недалеко живем, планируем построить там дом. И не хотим менять детям ни школу, ни детский сад. Тем более мужу надо к 8 утра на работу в другой конец города».

В итоге суд вынес решение в пользу семьи Тимофеевых.