Многодетная псковская семья выиграла суд по предоставлению бесплатного участка

Многодетная семья псковичей Тимофеевых через суд добилась выделения положенного им по закону бесплатного земельного участка. Соответствующее решение вынес суд апелляционной инстанции 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.
Тимофеевы - родители троих несовершеннолетних детей. Согласно областному законодательству, они имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность.
В июне прошлого года супруги обратились в органы исполнительной власти с просьбой передать им один из земельных участков в черте города, но под формальным предлогом получили необоснованный, как они сочли, отказ. Буквально через несколько дней стало известно, что данный участок был предоставлен в собственность другому гражданину.
«Мы настаивали именно на этом участке, в районе Силово-Медведово, - рассказала Екатерина Тимофеева. - Потому что сами недалеко живем, планируем построить там дом. И не хотим менять детям ни школу, ни детский сад. Тем более мужу надо к 8 утра на работу в другой конец города».
В итоге суд вынес решение в пользу семьи Тимофеевых.