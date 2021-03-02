Общество

Центральную площадь Гдова приведут в порядок к лету

Центральную площадь Гдова приведут в порядок. Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «Вконтакте», в начале марта районная администрация по результатам электронного аукциона заключила контракт на благоустройство со сланцевским предпринимателем Арно Багратуни. Стоимость запланированных работ составит более 2,4 млн рублей, срок сдачи объекта – до 31 мая.

Как рассказала и. о. первого замглавы Гдовского района Алина Иванова, на обновленной площади появятся восемь цветочных вазонов, пешеходные зоны, вымощенные тротуарной и тактильной плиткой, урны, информационный стенд и большие садово-парковые скамьи. В центре соорудят специальную круглую площадку для установки елки в новогодние праздники, а «задник» торговых рядов получит новое ограждение и ворота. Освещение площади обеспечат с помощью встроенных в тротуарную плитку 122 энергосберегающих светильников – они будут давать уютную «теплую» подсветку.



Параллельно с работами по благоустройству уложат новое асфальтовое покрытие – решение об этом уже приняли депутаты районного Собрания.



Сообщается, что городская площадь могла приобрести достойный вид, как минимум, годом ранее. «Еще в 2019 году Гдовский район заключил контракт на благоустройство площади – деньги на это выделялись по федеральной программе "Формирования комфортной городской среды", но тогда в дело вмешалась известная на весь Гдов шайка провокаторов-сутяжников, добившаяся в районном суде отмены контракта, - говорится в сообщении. - Впоследствии этот вердикт был оспорен, и суды вышестоящих инстанций подтвердили, что администрация действовала верно, контракт на благоустройство был заключен на совершенно законных основаниях».

Кроме того, «фронтмену гдовских склок» присудили выплатить без малого 50 тысяч в бюджет района в качестве компенсации судебных издержек, которые в этом деле понесла администрация. Средства по программе благоустройства к тому времени из бюджета района ушли (их пришлось вернуть как неосвоенные), а городская площадь так и осталась в разрухе, отмечает источник.