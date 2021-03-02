Общество

Новые факты в истории Себежского края открыли при подготовке книги «Солдаты Победы»

Неизвестные ранее страницы истории Себежского края открыты в ходе подготовки к изданию седьмого тома книги «Солдаты Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, речь об этом зашла на совещании под председательством первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой.

Новые факты выяснили при работе с архивными документами и благодаря общению с местным населением при создании книги военной истории «Солдаты Победы». Главный редактор издания Николай Никитенко сообщил, что сейчас ведется подготовка к выпуску 8-го тома книги.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой — из Себежского.