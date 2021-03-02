Общество

Путин: Региональные власти быстро реагируют на проблемы с вакцинацией

Проблемы с вакцинацией от коронавируса в России есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Вы вместе», передает РИА Новости.

«Знаю, что у нас есть проблемы с этим, это, конечно, в такой масштабной работе по-другому и не бывает, но надо отдать должное и региональным властям, и федеральным, все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют», - сказал Путин.

Российский президент уточнил, что в девяти регионах еще не приступали к вакцинации. «Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть. В некоторых субъектах федерации пока еще, по-моему, в 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации», - рассказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно с только же сделали первый укол.

«Мы будем развивать это дальше», - отметил Путин.

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.