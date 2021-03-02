Общество

Северо-Западная таможня разрешила ввезти в страну цветы на 7 млн долларов

725 тонн цветов на сумму более 7 миллионов долларов оформили в центре электронного декларирования (ЦЭД) Северо-Западной электронной таможни в период с 14 февраля по 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Основными экспортерами цветочной продукции в этом году стали Нидерланды и Словакия. Выращивались экспортируемые цветы в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии, Гватемале, Израиле и Италии. Значительную часть составили свежесрезанные тюльпаны, розы, хризантемы и гвоздики.

Основной объем импортируемых поставок следует в центральный регион и декларируется в Московской областной таможне.

Как уточнили в СЗТУ, цветочную продукцию оформляют в приоритетном порядке. Пункты пропуска, через которые свежесрезанные цветы ввозят на территорию Российской Федерации, на сегодняшний день работают в штатном режиме без очередей и задержек.