Общество

«Больные и ободранные»: Псковичку шокировал вид попугаев в торговом центре

Жительницу Пскова шокировало состояние двух попугаев и обезьяны, с которыми предлагают сфотографироваться посетителям торгового центра на улице Труда, 54.

В беседе с корреспондентом «МК в Пскове» она пожаловалась на внешний вид животных, который вызывает серьезную обеспокоенность.

«Они явно нездоровы, попугаи все облезлые, сонные. Выглядят очень плохо. Под курткой у владельца животных сидит обезьянка и вся трясется - то ли от холода, то ли от страха. С этой обезьянкой он при мне выбегал курить, и бедное животное всем этим дышало. По виду животным явно плохо», - возмутилась она.

Причем попугаи и обезьяна в торговом центре появились недавно.

«Я считаю, что нужно обязательно проверить владельца этих животных. Есть ли разрешение на работу в торговом центре? Законна ли его деятельность? Ветеринарные справки? Он показал только документы купли-продажи на животных и все», - рассказала она.

Псковичка также отметила, что рядом с животными ходит толпа подростков без масок.