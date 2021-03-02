Общество

Полицейские поздравили многодетных псковичек с наступающим 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции зашли в гости к псковичкам. Акция «8 Марта - в каждый дом» проводится по инициативе МВД России по всей территории страны уже не первый год, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства.

Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Вадим Захаренко и начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова поздравили многодетных мам с наступающим весенним праздником, вручили им цветы, а детей порадовали игрушками.

«Подобные встречи способствуют развитию доверительных отношений между стражами порядка и обществом, ориентированы на дальнейшее укрепление общественной безопасности», - отметили в ведомстве.

Добавим, что в организации сегодняшнего мероприятия активное участие приняли члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову.