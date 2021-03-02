Общество

Обустройство офиса: канцелярия и сопутствующие товары

Для того чтобы офис и его обитатели трудились с максимальной производительностью, не жертвуя комфортом и мотивацией, рабочее пространство должно быть оборудовано должным образом.

Независимо от специализации организации и штата, в офис нужно закупить целый перечень расходных материалов, канцелярских принадлежностей, аксессуаров и оборудования. Каких именно, и почему лучше делать это, обращаясь к одному глобальному поставщику, который продает канцелярские товары оптом?

Что нужно в офис

Несмотря на то, что многие сферы бизнеса, конторы и структуры постепенно переходят на электронный оборот документов, бумага в офисе все еще остается важнейшим переносчиком информации. В этой категории стоит отметить не только стандартные белы А4, но и различные бланки, цветную бумагу, фотобумагу, чековые рулоны и даже конверты.

Понадобятся и аксессуары для организованного систематизированного хранения физических носителей данных – папки всех мастей и форматов, вкладыши, коробки, боксы. Напомним, что продажа папок и файлов для офиса обычно ведется в специализированных магазинах.

Расходные материалы для оргтехники – еще один постоянный пункт в графе расходов любого офиса. Как правило, в большинстве случаев речь идет о картриджах, чернилах и тонерах для печатающего оборудования. Опционально наличие другого офисного оборудования вроде ламинаторов, брошюровщиков и так далее, и порой для них тоже нужны свои «расходники».

Хозяйственные товары. Даже если в офисе нет кухни и зоны отдыха персонала, все равно нужно закупить бытовую химию, средства и инвентарь для уборки, мусорные пакеты и корзины, а то и спецодежду для специалистов по уборке помещений. И закупить это все нужно до начала функционирования офиса, иначе потом искать все необходимое придется в авральном режиме.

Где искать все необходимое

Первый вариант – это личная закупка у нескольких поставщиков. Требует много времени у руководящего состава или того, кому передана задача по обустройству офиса.

Второй и более разумный вариант – оптовая закупка у одного профильного поставщика, желательно у того, у которого есть доставка сборных посылок прямо по адресу вашего офиса. У них же часто можно воспользоваться особыми условиями при больших заказах, а также постоянными распродажами и скидками на ограниченный ассортимент того, что вам, скорее всего, понадобится.

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