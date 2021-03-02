Общество

Оригинал фотографии захвата фашистами деревни Заситино передали в себежский музей

Оригинал фотографии, сделанной немецким фотографом в Заситино после захвата деревни вражеской дивизией СС «‎Мертвая голова» в начале июля 1941 года, передали в экспозицию себежского краеведческого музея поисковики отряда «‎Забытый батальон» 3 марта. Об этом сообщается в официальной группе администрации Себежского района в социальной сети «ВКонтакте».

Оригинал фотографии на одном из зарубежных аукционов приобрел военный историк из Карелии Баир Иринчеев и передал ее себежским поисковикам.

«Сегодня полукапонир, ставший местом расстрела советских солдат, пребывает в заброшенном состоянии. И ничего не напоминает нашим современникам о том, какая трагедия произошла там 80 лет назад», - пишут в администрации.

Фото: официальная группа администрации Себежского района «ВКонтакте»