Общество

На 1000 мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин

На 1 января 2020 года в Псковской области проживало 335,8 тысячи женщин (53,6% общей численности населения), из них 72% – в городской местности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, на 1000 мужчин области приходилось 1157 женщин.

Несмотря на то, что женщины составляют больше половины населения, изначально девочек на свет появляется на 2-8% меньше, чем мальчиков, пояснили в пресс-службе. Однако средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2020 года составил 45,7 года, что на 7,1 года больше, чем средний возраст мужчин.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у представительниц прекрасного пола в 2019 году составила 75,8 лет, это на 10,4 лет больше, чем у мужчин. Кстати, за последние 10 лет продолжительность жизни женщин увеличилась на 3,7 года.

Наиболее популярным возрастом вступления в брак у девушек является период 21–29 лет.

В трудоспособном возрасте (16-55 лет) в 2020 году находилось 45,9% женщин, моложе и старше трудоспособного возраста - 15,1% и 39% соответственно.

На начало 2020 года в области насчитывалось 3029 женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше, мужчин - 661 человек.

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По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, среди наиболее многочисленных национальностей жительницы Псковской области: русские (92,2%), украинки (1,2%), белоруски (1%), цыганки (0,4%) и армянки (0,3%). Актуальный состав населения нашей области будет известен после проведения Всероссийской переписи населения 2021 года.