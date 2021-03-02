Общество

Псковстат назвал женские профессии в регионе

Жительницы Псковской области занимают активную позицию на рынке труда, имея достаточно высокий образовательный уровень. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, численность женщин, занятых в экономике в 2019 году составляла 145 тысяч человек, или 48,2% общей численности занятых.

Женскими видами деятельности в Псковской области (в которых доля занятых женщин составляет более 65%) можно назвать здравоохранение и социальные услуги (перевес численности женщин в 5 раз), образование (в 3,9 раза) и торговлю (в 2 раза).

Женщины преобладают на руководящих должностях, чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, управленческого персонала, работников сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности.

Уровень безработицы среди женщин в 2019 году был ниже (4,4%), чем у мужчин (5,7%).

Образовательный уровень женщин среди занятого в экономике населения выше, чем у мужчин. Высшее образование имели 31,8% женщин. Среднее профессиональное образование и по программе подготовки специалистов среднего звена отмечено у 33,9%, а по программе подготовки квалифицированных рабочих, и служащих – у 17,6%.