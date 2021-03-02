Общество

29 человек погибли на пожарах в Псковской области в 2021 году

277 пожаров произошло в Псковской области за два месяца 2021 года, на которых погибли 29 взрослых граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, травмы получили 12 человек.

Из числа погибших людей 9 - пенсионеры, 17 - лица без определенного рода деятельности и трое рабочих.

Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 137 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 71 случай;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 44 случая;

на транспорте – 12 случаев;

поджоги – 9 случаев;

иные – 4 случая.

За два месяца в жилом секторе зарегистрировали 184 пожара с прямым материальным ущербом в размере 1 млн 17 тысяч рублей.

В январе и феврале на территории региона пожары уничтожили 63 строения (348,6 квадратных метров) и четыре транспортных средства.

На пожарах спасли 113 человек, материальные ценности на сумму 7 млн 189 тысяч рублей, 226 строений и одно транспортное средства.