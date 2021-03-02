Общество

Сотрудниц дедовичской больницы поздравили с 8 марта местными пирогами

Волонтеры Дедовичского района поздравили сотрудниц районной больницы с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Все мы понимаем, какие трудности в период пандемии легли на ваши хрупкие женские плечи. Желаем вам крепкого здоровья, терпения, успехов, благополучия и семейного счастья», - поздравил сотрудниц больницы председатель районного Собрания депутатов Борис Васильев.

Партийцы вручили сотрудницам больницы пироги Дедовичского кондитерского цеха.