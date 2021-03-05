Студенты из семи вузов выступили на конференции по истории Великих Лук

X ежегодная открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная Году науки и технологий и 855-летию первого летописного упоминания города Великие Луки, состоялась 4 марта на базе ВЛГАФК. Об этом сообщается в официальной группе отдела по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук «ВКонтакте».
В этом году в конференции приняли участие студенты семи высших и профессиональных образовательных учреждений с 22 докладами на различные темы.
Фото здесь и далее: официальная группа отдела по молодежной политике в Великих Луках «ВКонтакте»
Областной центр представили студенты Псковского государственного университета и Псковского филиала российской международной академии туризма. Великие Луки представляли студенты академии физической культуры и Великолукского медицинского колледжа. Заочное участие в конференции приняли участие студенты ЮУрГГПУ (г. Челябинск) и ЧФ РАНХГС, а также Витебского кадетского училища.
Участников конференции наградили сертификатами участника и печатными изданиями об истории Псковского края.