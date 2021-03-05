Общество

Почти 90 старейших жителей Псковской области отметят в марте юбилей

87 старейших жителей региона, которым исполнится 90, 95 и 100 лет, получат поздравительные открытки от главы государства в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Специалисты отделения ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках, Великой Отечественной войны, лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны и т.д.), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.



Фото: Информационный портал Юго-Запада Санкт-Петербурга

Юбиляры проживают практически во всех районах области. Больше всего среди них женщин – 76 человек.

Из общего числа ветеранов-юбиляров 58 человек отмечают свой 90-й день рождения, 24 человека — 95-й. Столетний юбилей празднуют четыре человека – это жители Бежаницкого, Опочецкого, Островского и Пыталовского районов, а также 1 житель Печорского района в начале марта отметил свой 105 день рождения.

А 8 марта четыре долгожительницы из Локнянского, Дедовичского и Псковского районов отметят двойной праздник – свой день рождения и Международный женский день.