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Общество

Чемпионат «Молодые профессионалы» завершился в Псковской области. ФОТО

05.03.2021 13:34|ПсковКомментариев: 0

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» завершился в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Вчера состоялись финальные, завершающие турнир, испытания, - рассказал Александр Седунов. - Участвовало более 170 человек, впервые у нас 19 компетенций. Напомню, в первом чемпионате была лишь одна».

Председатель комитета обратил внимание на важность и актуальность таких новых компетенций как «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Соревнования по этим направлениям организовали на базе пяти новых брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство», открытых в 2020 году в Псковском и Идрицком филиалах Псковского агротехнического колледжа по программе повышения конкурентоспособности профессионального образования в рамках нацпроекта «Образование».

Новые компетенции в региональном чемпионате оказались востребованными, пояснил Александр Седунов. Например, в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» принимали участие и школьники. «Распространение движения WorldSkills не только среди студентов средних профессиональных учебных заведений, но и среди школьников, позволит и дальше двигаться в сторону освоения новых компетенций, новой техники. И, самое главное, это поможет нашим детям, студентам в будущем не только получить специальность и профессию, но и реализовать себя в нашем регионе», - сказал он.

«Очень важно, что все наши площадки в Пскове, Великих Луках, Острове и Опочке прошли соответствующую сертификацию, - продолжил Александр Седунов. - На них работали сертифицированные эксперты не только из Псковской области, но и из других городов России. Был проведен аудит площадок с участием экспертов из Москвы. Нам очень важно, что они подтвердили свое высокое качество».

Конкурсные площадки были организованы в Псковском агротехническом колледже и его филиале в Идрице, Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Псковском и Великолукском политехнических колледжах, Великолукском медицинском колледже, Островском многопрофильном колледже, Опочецком индустриально-педагогическом колледже, а также в кванториуме и IT-кубе города Пскова.

Пандемия коронавируса не повлияла на проведение чемпионата. «Приняли все меры с точки зрения безопасности - это и санитарный режим, и измерение температуры, и наличие масок, и недопущение посторонних на территорию площадок, - отметил Александр Седунов. - Самое главное, мы смогли восстановить учебный процесс в средних профессиональных образовательных организациях, что позволило подготовиться к этому чемпионату».

Сегодня, 5 марта завершится награждение победителей регионального чемпионата. Они представят Псковскую область на отборочных соревнованиях и, в случае победы, в федеральном этапе чемпионата.

WorldSkills («Молодые профессионалы») - международное некоммерческое движение, целью которого заключается в повышении престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Теги: #Worldskills Russia #Молодые профессионалы #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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