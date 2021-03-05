Общество

Торговлю «липовыми» справками об отсутствии коронавируса пресекает Бежаницкая прокуратура

Прокуратура Бежаницкого района добивается блокировки сайтов, торгующих поддельными справками об отсутствии коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Ряд веб-сайтов содержит информацию о продаже, в том числе дистанционной, документов об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, а также больничных листов и медицинских книжек без прохождения соответствующих обследований, в то время как на самих ресурсах отсутствуют сведения об их принадлежности к какой-либо медицинским организациям, обладающим лицензиями на осуществление медицинской деятельности.

В суд направили административное исковое заявление о признании распространяемой на указанных веб-сайтах информации запрещенной. В случае удовлетворения иска у Роскомнадзора возникнет обязанность заблокировать доступ к ресурсам и включить их адреса в единый реестр запрещенных сайтов.

В настоящий момент исковое заявление находится на стадии рассмотрения.