Общество

В новую школу в Великих Луках за сутки подали 220 заявлений

За сутки в новую школу на улице Заслонова в Великих Луках подали 220 заявлений, сообщает портал Луки.ру.

Как рассказала начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая, новая школа будет оборудована бассейном, тремя спортивными залами и арт-студией, в которой будет прозрачная крыша в виде купола. В подвальном помещении разместится тир. В школе просторные коридоры с большими окнами. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрен лифт.

Фото здесь и далее: Луки.ру

«Это грандиозный проект. Совершенно новый подход. Это школа будет позиционироваться как инженерно-технологический лицей. Нам нужно готовить детей на инженерные специальности. Городу нужны физики, инженеры, технологи. Уже закуплено новое оборудование, которое позволит детям совместно с педагогом вести научную деятельность, создавать интересные проекты», - поделилась впечатлениями во время осмотра школы депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова.

Школу планируют сдать 31 июля.