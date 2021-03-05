Общество

Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в псковской Росгвардии

Турнир по стрельбе среди женщин, приуроченный к Международному женскому дню, прошел в региональном управлении Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Представительницы прекрасного пола из вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и аппарата управления, соревновались в командном первенстве. Они должны были поразить мишень из пистолета Макарова с 25 метров и уложиться в отведенное время.

По результатам турнира «золото» завоевала команда ОМОН, «серебро» досталось команде аппарата управления, замкнула тройку призеров команда центра лицензионно-разрешительной работы.

При награждении победителей и призеров начальник управления Игорь Иванов отметил, что соревнования показали высокий уровень профессиональной подготовки их участников.