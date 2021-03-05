Общество

Александр Козловский поздравил сотрудниц великолукского ковид-центра

Депутат Госдумы Александр Козловский, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров и боксер клуба Сергей Егоров поздравили с наступающим Международным женским днем сотрудниц ковид-центра в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Благодарим за ваш ежедневный труд на благо жителей региона. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения», обратился к медикам Александр Козловский.

На благодарность руководителя учреждения Наталии Дорожкиной, Александр Козловский ответил, что всегда готов помогать медикам региона и оказывать поддержку в решении вопросов, хоть и не может находиться в медучреждении плечом к плечу с медиками.

Депутат отметил, что активисты и волонтеры «Единой России», как и прежде, будут помогать медработникам региона. По словам Натальи Дорожкиной, сотрудники ковид-центра ощущают помощь и поддержку в это непростое время.