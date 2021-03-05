Общество

79-ю годовщину отправки обоза в блокадный Ленинград отметили в Дедовичском районе

79-ю годовщину отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград отметили в Дедовичском районе. Памятные мероприятия прошли в деревне Нивки Вязьевской волости, откуда в 1942 году обоз отправился в оккупированный немецко-фашистскими захватчиками Ленинград.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава сельского поселения Александр Дубрянин сообщил, что возле памятного знака прошла торжественная часть мероприятия с возложением венков и цветов, состоялся оружейный салют.

«Затем участники мероприятия отведали солдатской каши, попили чай, пообщались», - рассказал он.

Также сегодня состоялась отправка «лыжного десанта» по местам партизанской славы. «Снега нет, поэтому на пяти болотоходах организовали отправку активистов до ближайшей партизанской стоянки на остров Татинец», - добавил Александр Дубрянин.

В мероприятии приняли участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, директор мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов, представители районной организации ветеранов, поискового отряда «Бригада 60», школьники и юнармейцы, жители района.

Напомним, легендарный продовольственный обоз из 161 подводы из деревни Нивки в блокадный Ленинград ушел весной 1942 года. Всего в Партизанском крае, в тылу оккупированной немцами территории, собрали 223 подводы, груженые 28 тоннами муки и 14 тоннами зерна. Обоз собирали партизаны и жители ближайших деревень, которые сами тогда голодали.

Продовольственный обоз преодолел линию фронта и 120 километров двигался в тылу врага. На станции Черный Дор продовольствие погрузили в вагоны и отправили в Тихвин. Уже оттуда на полуторках через Ладогу бесценный груз доставили в блокадный Ленинград.