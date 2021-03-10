Общество

Успешного пути пожелал женщинам председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковичек с Международным женским днем, который отмечается сегодня, 8 марта.

«Дорогие женщины, милые девушки! Псковский облсовпроф поздравляет вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Вы совмещаете в себе способность грамотно и профессионально проявлять себя на рабочем месте, быть лучшими хозяйками дома, мудро взаимодействовать с окружающими и при этом оставаться красивыми, сильными и уверенными в себе», - говорится в поздравлении.



«Пусть будет успешен ваш путь, легки поставленные задачи. Желаем вам счастья, благополучия, любви и здоровья», - отметил Игорь Иванов.