Общество

Сотрудниц псковского УМВД поздравили с праздником музыкальным подарком

Торжественное собрание прошло накануне Международного женского дня в УМВД России по Псковской области сегодня, 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Большом зале УМВД начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников сердечно поздравил с замечательным весенним праздником представительниц прекрасного пола личного состава стражей порядка региона.



Фото здесь и далее: Вероника Лотоцкая

‎В их адрес прозвучали слова признательности за добросовестную и целеустремленную работу, за высокий профессионализм, выдержку и терпение. «Женщины наравне с мужчинами участвуют в обеспечении общественного порядка и соблюдении законных интересов граждан, раскрытии и расследовании противоправных деяний, решении ответственных задач по материально-техническому, финансовому и медицинскому обеспечению деятельности органов внутренних дел»‎, - отметили в ведомстве.

Был оглашен текст поздравительной телеграммы министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева. Затем состоялась церемония награждения группы сотрудников. Награды вручил генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Так, за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе приказом министра внутренних дел медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награждена подполковник полиции Инга Короба – старший дознаватель отдела организации дознания УМВД России по Псковской области.

Почетной грамотой МВД России награждены полковник внутренней службы Марина Судас – начальник правового отдела УМВД России по Псковской области, подполковник внутренней службы Виктория Охонская – заместитель начальника части - врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области», майор внутренней службы Наталья Кукушкина – начальник ЦПД – врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области».

Благодарность Министра объявлена майору полиции Олесе Андреевой– старшему дознавателю отдела организации дознания УМВД России по Псковской области,Ирине Тумановой– рентгенолаборанту ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области», Анне Щукиной – медицинскому регистратору ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области».

Нагрудного знака МВД России «Отличник полиции» удостоена сержант полиции Алина Кулакова, полицейский (кинолог) мобильного взвода № 2 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову.

Почетной грамотой УМВД России по Псковской области поощрены лейтенант полиции Дарья Митина, участковый уполномоченный полиции отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову, лейтенант юстиции Ирина Бачо, следователь Следственной части Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Отметили и победителей прошедшего соревнования по стрельбе из боевого оружия, посвященного 8 Марта. В личном зачете первое место завоевала старший лейтенант полиции Яна Михайлова, оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Алексей Овсянников вручил ей кубок и грамоту. А в командном первенстве победу одержали представители Управления по работе с личным составом УМВД. Они награждены кубком и дипломом.

В завершение, начальник Управления пожелал виновницам торжества здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе.

«Вместе с наградами и цветами женщины с не меньшим удовольствием приняли и другой подарок – музыкальный. Перед собравшимися с концертом выступил творческий коллектив "Рубеж" УМВД России по Псковской области», - добавили в ведомстве.